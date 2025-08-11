El Alzheimer y su relación con el colesterol: importante anuncio científico sobre esta enfermedad mental común en la vejez

Suscríbete a nuestros canales

El envejecimiento es una de las causas más frecuentes por la cual el sistema cerebral se debilita, ya que, con el transcurrir de los años las neuronas sufren cambios drásticos.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, las personas que sufren del colesterol alto tienen más probabilidades de padecer alzheimer, dado que, la acumulación de proteínas amiloide generan daños en todos los sistemas del organismo.

“Sabemos desde hace tiempo que las personas con la variante APOE4, sobre todo en forma homocigótica, tienen un riesgo muy elevado de desarrollar alzhéimer, pero hasta ahora no se conocía bien por qué. Nuestro estudio apunta a que uno de los factores que podría contribuir es que las neuronas, en presencia de esta variante, captan peor el colesterol que les llega por el líquido cefalorraquídeo”, ha detallado la investigadora Mireia Tondo, del Instituto de Investigación Sant Pau, según la información reseñada en el portal web La razón.

"Este estudio no permite afirmar que el déficit de colesterol sea la causa directa de la enfermedad, pero sí que podría ser uno de los factores que contribuyen al daño neuronal", ha afirmado la investigadora principal.

En definitiva, para evitar daños cerebrales la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debe realizarse un chequeo médico general durante el año.

