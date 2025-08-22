¿El amor todo lo cura? Revelan los beneficios para la salud de los besos: experto recomienda besar con mucha frecuencia

Suscríbete a nuestros canales

Desde nuestros primeros días de vida, el ser humano aprende que besar no es solo un gesto de afecto, sino también una experiencia profundamente placentera. ¿Por qué nos encanta besar? La respuesta está en la mezcla de conexiones emocionales, respuestas físicas agradables y mecanismos biológicos que promueven bienestar.

Besar genera una fuerte conexión emocional. Al besar, liberamos hormonas como la oxitocina y la dopamina (relacionada con el placer), que fortalecen los lazos afectivos y elevan nuestro estado de ánimo. Esta cercanía física también disminuye el cortisol, la hormona del estrés, y nos hace sentir más seguros y satisfechos en nuestras relaciones.

Además, besarse activa una considerable cantidad de músculos: entre 2 y 34 músculos faciales y del cuello entran en acción, lo que equivale a un sutil entrenamiento que tonifica el rostro y favorece la producción de colágeno, contribuyendo a una piel más firme y joven.

Beneficios del beso

El cardiólogo y divulgador de salud, Aurelio Rojas, resaltó los efectos beneficiosos del beso para la salud. Según él, besar con frecuencia:

- Quema entre 2 y 26 calorías por minuto, lo que aporta un leve pero continuo gasto energético.

- Reduce el estrés, mejorando el bienestar emocional y la calidad de las relaciones.

- Ayuda a disminuir los niveles de colesterol, según varios estudios, como uno de 2009, que encontraron que las parejas que se besan con más frecuencia presentaban menos colesterol.

- Actúa como analgésico natural, aliviando dolores de cabeza y hasta dolores menstruales.

- Contribuye a regular la presión arterial, favoreciendo la salud cardiovascular.

- Activa los músculos faciales, como mencionamos antes, lo que estimula la producción de colágeno y mejora la firmeza de la piel.

Rojas aclara que estos beneficios ocurren dentro de relaciones afectivas y no pretenden reemplazar tratamientos médicos ni prevenir enfermedades por sí solos, sino que complementan un estilo de vida saludable.

