El colesterol alto puede ser por esta glándula: la Dra. Isabel Viña explica cómo es una causa reversible

Suscríbete a nuestros canales

A muchas personas les sorprende descubrir en una analítica que su colesterol está por encima de lo normal. Lo primero que suele venir a la mente es que quizá comieron mal, abusaron de los dulces o dejaron de hacer ejercicio. Sin embargo, no siempre el culpable está en la dieta ni en el sofá. En ocasiones, el origen del problema está escondido en un rincón del cuerpo al que no prestamos demasiada atención: la glándula tiroides.

El colesterol es una sustancia que el cuerpo necesita para funcionar bien, pero si se acumula en exceso puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. Por eso, cuando aparece alto en los análisis, se suele recomendar comer más sano, moverse más y, en algunos casos, tomar medicación. No obstante, hay situaciones en las que esas medidas no son suficientes, porque el motivo real no está en lo que comemos, sino en cómo trabaja nuestro organismo.

Foto: Freepik

Causa reversible

La doctora Isabel Viña, especialista en medicina interna, lanza una advertencia importante: el hipotiroidismo, que es cuando la tiroides produce menos hormonas de las necesarias, puede ser una de las causas reversibles del colesterol elevado.

Según explica, las hormonas tiroideas son esenciales para mantener equilibrado el metabolismo del colesterol, ya que colaboran estrechamente con el hígado en dos tareas clave: eliminar el exceso de colesterol de la sangre y fabricar ácidos biliares, necesarios para digerir las grasas.

Cuando la tiroides no funciona bien, el hígado no recibe las señales adecuadas y deja de procesar correctamente el colesterol. Como resultado, las grasas se acumulan en la sangre, algo que puede reflejarse en los análisis y aumentar el riesgo cardiovascular si no se detecta a tiempo.

Por eso, Viña aconseja que, ante un colesterol alto persistente, se compruebe cómo está funcionando la tiroides. Esto puede hacerse fácilmente con un análisis que mida la TSH y la T4 libre, hormonas que indican si existe un hipotiroidismo detrás del problema.

La médica aclara que no todos los casos de colesterol alto se deben a la tiroides: también influyen los genes, la resistencia a la insulina o algunos medicamentos. Pero cuando el origen está en el hipotiroidismo, la buena noticia es que tiene solución.

Al recuperar la función normal de la tiroides, el colesterol suele volver a niveles adecuados sin necesidad de recurrir a tratamientos con estatinas.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube