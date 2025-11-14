El color de tus uñas en estado natural: revela más de tu salud que de la estética

Suscríbete a nuestros canales

Cuando las uñas están en su estado natural deben tener un color rosado brillante y liso, pero cuando no es así, y la coloración es anormal, es posible que el estado de salud se esté complicando.

Expertos señalan que según el color de las uñas se puede conocer el estado de salud de una persona, incluso indicar si existe una enfermedad a través de sus marcas y líneas.

¿Qué dice el color de tus uñas?

Según refiere la Inteligencia Artificial, “el color de las uñas puede indicar problemas de salud, siendo las uñas sanas de color rosado. Las uñas pálidas pueden señalar anemia o deficiencia de hierro. Las uñas amarillas a menudo indican hongos, pero también pueden estar relacionadas con enfermedades hepáticas y pulmonares”.

Por otra parte, la falta de algunos nutrientes, la desnutrición y una dieta baja en alimentos proteicos también provocan cambios en las uñas, comparte la BBC.

Es decir, un cambio en la coloración de las uñas puede ser sinónimo de anemia, desnutrición o problemas más graves.

Obsérvalas

Cuando están rosadas quiere decir que gozas de buena salud y buena circulación; no obstante, unas uñas pálidas es sinónimo de cansancio o anemia.

Mientras que si están blancas puede ser que estés atravesando un cuadro de déficit de hierro o calcio; si están amarillas, es exceso de toxinas o hongos; pero, si están azules es falta de oxígeno o mala circulación.

Por otra parte, las uñas negras se deben a un golpe o mala circulación, y las marrones son el resultado de un problema hepático o renal.

Si se tornan azules o violáceas, puede deberse a un problema de circulación o incluso, a problemas cardíacos.

Independientemente del color, no esperes que el asunto se complique más y consulta con un médico dermatólogo para que te evalúe, diagnostique y tome las medidas correctivas según sea el caso.

Aunque algunos cambios en el aspecto de las uñas son inofensivos, también podrían indicar una enfermedad peligrosa. Por tanto, si notas alguno de estos cambios consulta con el especialista: cambio de color, mancha oscura, hinchazón, levantamiento de la uña, surcos o huecos, señalan expertos de la University of Utah Health.

