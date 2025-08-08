El hígado cumple más de 500 funciones en tu cuerpo, pero lo cuidas muy poco: estos son los mejores alimentos para la salud hepática

Suscríbete a nuestros canales

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo, ya que, se encarga de regular la gran mayoría de los niveles químicos de la sangre, al tiempo que excreta la bilis, por ende, mantenerlo en óptimas condiciones es indispensable para el organismo.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, el consumo de bebidas alcohólicas en exceso es perjudicial para el hígado, dado que, las células hepáticas se debilitan.

En ese sentido, según la información publicada en el portal web Msn, la alimentación también es un factor que influye en el cuidado del hígado, por ello, lo ideal es que la persona establezca una dieta balanceada, es decir, rica en vitaminas y minerales.

¿Cuáles son los mejores alimentos para potenciar el funcionamiento del hígado?

La doctora naturópata Janine Bowring ofreció declaraciones al portal web antes mencionado, al cual indicó que mientras la alimentación sea baja en grasa y calorías el hígado se mantiene en buenas condiciones.

Tres alimentos favorables para el hígado

Huevo: cuenta con propiedades vitamínicas que potencian el sistema inmunológico, y la colina que posee es esencial para el hígado.

Remolacha: sus propiedades vitamínicas, antioxidantes y antinflamatorias hacen que el hígado se mantenga en buen estado.

Aceite de oliva: es rico en antioxidantes lo cual evita la aparición de enfermedades hepáticas.

Cabe destacar, que la hidratación también es un factor que influye en el hígado, por lo tanto, lo más idóneo es que la persona consuma mínimo siete vasos de agua al día.

En definitiva, para mantener el hígado en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

