El Hospital Houston Methodist recomiendan los mejores ejercicios para el dolor de espalda: no es culpa solo de la mala postura

El dolor de espalda es un mal del que muchas personas sufren. Y ahora que más personas trabajan desde casa, el sedentarismo a aumentado en gran medida los pacientes con este tipo de dolencia.

El doctor Hosun Hwang, especialista en columna vertebral del Hospital Houston Methodist, asegura que los dolores en la columna vertebral se deben a muchos factores. Entre ellos están: la edad, el peso, la ocupación, el nivel de actividad y si eres o no fumador, entre otros.

Para tener una buena postura y ayudar a mitigar dichos dolores, te mostramos siete ejercicios de estiramientos de la columna vertebral. Los puedes realizar en casa cuatro veces por semana para mejorar los dolores de columna.

Foto: Freepik

Ejercicios para eliminar el dolor de espalda

1: Acostado boca arriba, con el área lumbar en contacto con la base y los pies paralelos al suelo y rodillas flexionadas, levanta los brazos por encima de tu cabeza por 20 segundos y entrelaza los dedos.

2: Acostado boca arriba, intenta llevar por 20 segundos una pierna lo más cerca al tronco posible para que el muslo toque el pecho, estando totalmente estirada. Alterna con la otra pierna.

3: Parado y con los pies juntos, levanta los brazos sobre tu cabeza e inclina el cuerpo hacia un costado por 20 segundos. Repite hacia el otro lado.

4: Parado y con los pies juntos, inclina tu cuerpo hacia delante con un movimiento lento y controlado. Una vez en posición, intenta que tus codos y manos toquen el suelo. Mantén la postura por 20 segundos.

5: Coloca tu mano sobre la cabeza y baja el tronco en la misma dirección mientras estás sentado. Mantén la postura por 20 segundo y repite el estiramiento hacia el otro lado.

6: Sentado de rodillas, lleva tu cuerpo hacia adelante y trata de llevar tu frente al piso lo más posible. Ya en posición, estira tus brazos lo mas que puedas y mantén la postura por 20 segundos.

7: Relájate acostado en el suelo, asegurándote que tu cabeza esté alineada con tu torso. Lo ideal es que tu espalda tenga una ligera curvatura hacia el interior.

