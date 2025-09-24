¿El pabellón criollo atenta contra la nutrición? La respuesta está en los fitatos y el calcio

Suscríbete a nuestros canales

En la gastronomía venezolana, contamos con platos muy deliciosos y nutritivos. Un ejemplo notable es el pabellón criollo, que a simple vista pareciera tener todo lo que el cuerpo necesita.

Sin embargo, resulta que algunas combinaciones limitan la absorción de ciertos nutrientes debido a la interacción de sus componentes. La combinación “saboteadora” más común es la de alimentos ricos en hierro no hemo (presente en alimentos de origen vegetal) con calcio. Sigue leyendo y te explicamos.

Plato insigne con interacciones nutricionales inadecuadas

Si algo no puede faltar en una mesa venezolana es un rico pabellón y una arepa. Te decimos qué errores se están cometiendo en su preparación para que los corrijas.

Pabellón Criollo

Este plato es la representación de la dieta venezolana. Sus componentes son arroz, carne mechada, caraotas negras y tajadas de plátano frito.

¿Qué ocurre? La carne mechada es una excelente fuente de hierro hemo, es decir, es fácilmente absorbido por el cuerpo. Sin embargo, las caraotas negras contienen hierro no hemo y, al mismo tiempo, fitatos y fibra que pueden dificultar su absorción.

Aparte, aunque tradicionalmente no se le añade, muchos disfrutan agregar queso rallado al plato. Debes saber que el calcio presente en los productos lácteos puede inhibir la absorción de hierro, ya que ambos compiten por la absorción en el intestino delgado.

Cómo mejorar la absorción de nutrientes

La clave para mitigar estas interacciones es equilibrar la ingesta y combinar los alimentos de manera estratégica. Un artículo médico de PubMed explica que la vitamina C ayuda a convertir el hierro no hemo en una forma más soluble y fácilmente absorbible por el cuerpo.

Por ello, se recomienda agregar jugo de limón a las caraotas negras o consumir frutas cítricas (como la naranja) como postre.

Aparte, si te preocupa la absorción, podrías evitar consumir productos lácteos (fuentes de calcio) con comidas ricas en hierro no hemo. Podrías, por ejemplo, comer el queso en otro momento del día.

Es importante destacar que estas interacciones no anulan por completo los beneficios nutricionales de los alimentos. La preocupación principal surge en poblaciones con riesgo de deficiencias, como la anemia por falta de hierro.

La dieta venezolana, en su conjunto, es rica en una variedad de nutrientes esenciales. Por lo que la clave para una alimentación saludable es la variedad y el equilibrio, no la eliminación de platos tradicionales.



