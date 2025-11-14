El poder del lenguaje: aprende otro idioma para darle mayor protección a tu cerebro y el resto del cuerpo

Suscríbete a nuestros canales

¿Podría aprender un nuevo idioma ser tan beneficioso como hacer ejercicio o mantener una dieta equilibrada? Según una investigación internacional, la respuesta es sí.

El estudio, en el que participaron científicos de España, Irlanda y otros países europeos, concluye que el uso habitual de más de un idioma se asocia con un menor riesgo de envejecimiento acelerado, además de ofrecer una notable protección para la salud cerebral y física.

Los resultados muestran que las personas monolingües (aquellas que solo dominan una lengua) tienen el doble de probabilidades de sufrir un envejecimiento acelerado, mientras que quienes hablan al menos un idioma adicional presentan un riesgo significativamente menor. Cuantas más lenguas se dominan, mayor es la protección frente al deterioro cognitivo y biológico asociado a la edad.

Foto: Freepik

El multilingüismo, un escudo frente al deterioro cognitivo

El estudio, realizado con datos de más de 86.000 personas de entre 51 y 90 años de 27 países europeos, utilizó modelos de inteligencia artificial para estimar la edad biológica de los participantes y comparar su ritmo de envejecimiento con factores de riesgo y protección. Entre los primeros se encontraban la hipertensión, la diabetes o los problemas de sueño; entre los segundos, la educación, la capacidad cognitiva o la actividad física.

Los resultados mostraron que el multilingüismo se comporta como un factor protector independiente, incluso después de ajustar los datos por condiciones sociales, físicas y culturales. Los investigadores señalan que este efecto se explica por tres vías principales: una biológica, relacionada con la neuroplasticidad; una cognitiva, asociada al entrenamiento constante de la atención y la memoria; y una social, derivada de la mayor integración y participación comunitaria que favorece el uso de varios idiomas.

“El multilingüismo no solo tiene un valor cultural o comunicativo, sino que constituye un determinante significativo de salud pública”, afirma el neurocientífico Agustín Ibáñez, del Trinity College de Dublín y uno de los autores del estudio.

Los expertos destacan que aprender idiomas es una herramienta accesible y económica para promover un envejecimiento saludable, comparable en impacto a otros hábitos beneficiosos como la actividad física o una buena alimentación. Por ello, los investigadores abogan por integrar el aprendizaje de lenguas en las políticas de salud y educación para fortalecer la resiliencia cognitiva de la población.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube