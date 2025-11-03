Suscríbete a nuestros canales

Cuando de proteger tu salud se trata, muchas son las cosas que con seguridad estás dispuesto a hacer. En caso de no saber por dónde empezar, la web Cinfasalud señala que, para poder mantener, a lo largo de los años, una buena salud y una calidad de vida lo más elevada posible, es fundamental adoptar hábitos saludables que ayuden a gozar de bienestar físico, mental y social.

¿Cómo proteger tu salud?

Seguir una dieta variada y equilibrada que aporte los nutrientes que el cuerpo necesita es esencial para mantener el cuerpo y mente sano. También es clave mantenerse hidratado, dormir suficiente, practicar ejercicio con regularidad, moderar el consumo de alcohol y evitar el tabaco.

De igual manera, puedes incluir entre estos pequeños hábitos, el uso del sazonador más popular de tu cocina, no solo para condimentar los alimentos, sino también como un remedio casero, pues mejora el funcionamiento de tu corazón y tu sistema inmunológico.

¿Usar sazonador para proteger tu salud?

El sazonador al que hacemos alusión es el ajo, su consumo fortalece el sistema inmunológico, protege contra enfermedades cardiovasculares y hasta actúa como antiinflamatorio y antioxidante, refiere la Inteligencia Artificial.

Este pequeño condimento, es útil para combatir infecciones y mejorar la salud digestiva al actuar como prebiótico. También mejora el funcionamiento del corazón al reducir la presión arterial y el colesterol; y fortalece el sistema inmunológico al ser un agente antioxidante, antiinflamatorio, antibacteriano y antiviral que aporta minerales y vitaminas del grupo B que el cuerpo necesita para estar sano.

Sácale provecho

La forma más común de consumirlo es en las diferentes preparaciones en la cocina, bien sea crudo, cocido, en polvo o deshidratado. Sin embargo, no es la única forma de consumirlo, ya que también se encuentra en forma de suplemento, y en la que sus beneficios se mantienen. Si tienes dudas, consulta con tu médico de cabecera para que te oriente si es posible incluir este sazonador como parte de tus rutinas o hábitos para proteger tu salud.

“Ciertas creencias indican que lo ideal es consumirlo crudo para aprovechar al 100% todos sus beneficios. Sin embargo, no es necesario hacerlo así siempre no solo para no aburrirnos de su sabor y podremos integrarlo de una forma natural al día a día”, comparte el Clarín.

Freepik

