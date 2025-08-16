Elimina el sarro de los dientes con esta efectiva fórmula casera a base de bicarbonato de sodio: prepárala fácil y rápido en casa

Suscríbete a nuestros canales

La mala higiene bucal es una de las causas más comunes por la cual se acumula el sarro en los dientes, ya que, los gérmenes se acumulan en la boca y de ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Cinfa salud, el consumo de alimentos ricos en azúcar o la ingesta de bebidas oscuras también generan la aparición del sarro en los dientes.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para eliminar el sarro de los dientes, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

En ese contexto, el bicarbonato de sodio mezclado con limón se ha convertido en una mezcla aliada para quienes desean tener los dientes sanos y relucientes, gracias a las propiedades que ambos ingredientes contienen, los cuales son antisépticas. Lo ideal es cepillar con este líquido tres veces al día, proceso que puedes repetir las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado.

Cabe destacar, que si la persona tiene caries el sarro acumulado en los dientes empeorará el problema, por ello, lo ideal es que la persona asista a consulta odontológica dos veces al año, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar.

En definitiva, para mantener los dientes sanos la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

