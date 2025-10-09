Elimina la grasa abdominal con este jugo détox a base de pepino y dos ingredientes muy populares: así se prepara la receta milagrosa

Suscríbete a nuestros canales

El consumo excesivo de alimentos procesados es una de las causas más comunes por la cual el sistema digestivo se altera, ya que, al no ser procesados correctamente el organismo se descontrola por completo y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

De acuerdo a la información divulgada por Mayo clinic, el estrés también genera cambios hormonales graves que afectan el peso de la persona.

En ese sentido, en la actualidad existen múltiples tratamientos estéticos y farmacéuticos que combaten la grasa abdominal, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, los jugos détox.

La combinación de pepino, manzana verde y cilantro contiene propiedades antinflamatorias y diuréticas que eliminan la grasa abdominal, al tiempo que limpia las arterias.

¿Cómo preparar el jugo?

Ingredientes

1 pepino sin concha.

1 manzana verde.

5 hojas de cilantro.

2 tazas de agua.

Preparación

Vierte el agua y la manzana verde en la licuadora, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren por completo. Agrega el pepino y el cilantro, mezcla todos los ingredientes hasta obtener el jugo espeso. Vierte el jugo en una jarra de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes consumir el jugo

Lo más recomendable es que la persona ingiera un vaso de jugo détox en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

En conclusión, para eliminar la grasa abdominal la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería hacer ejercicios una vez al día.

