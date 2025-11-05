En cada etapa de la vida se necesita consumir diferentes tipos de leche:  nutricionista Ariana Araujo explica cuál es la elección correcta

Suscríbete a nuestros canales

La leche es un alimento esencial por su aporte de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales que favorecen el buen funcionamiento del organismo. Según la nutricionista Ariana Araujo, su elección debe adaptarse a la edad y las necesidades individuales.

El ser humano debería beber leche porque es una fuente natural de nutrientes esenciales para el organismo. Contiene calcio, fósforo, potasio, proteínas de alta calidad y vitaminas como la B12 y la D, que fortalecen los huesos, los dientes y el sistema inmunológico.

Además, esta bebida contribuye al desarrollo muscular y al mantenimiento de tejidos. En la infancia y adolescencia, su consumo favorece el crecimiento y previene enfermedades óseas como la osteoporosis en la adultez. Aunque algunas personas presentan intolerancia a la lactosa, existen alternativas como la leche sin lactosa o de origen vegetal, que conservan beneficios similares.

Tipos de leche

Entera: contiene más grasa, ideal para quienes necesitan energía y vitaminas liposolubles.

Descremada: tiene menos de 1% de grasa, recomendada para controlar el peso o la ingesta calórica.

Deslactosada: facilita la digestión de la lactosa gracias a la enzima lactasa.

Descremada deslactosada: combina baja grasa y fácil digestión.

Araujo asegura que ingerir leche debería variar según la etapa de la vida, que incluyen la edad y las necesidades particulares de cada individuo, y detalla que según la etapa, este es el tipo de leche que se debería consumir.

Infancia: la lactancia materna es clave hasta los seis meses; luego, se introduce la leche entera por su aporte de grasa para el desarrollo.

Adolescencia: la leche entera sigue siendo ideal por su contenido en proteínas, calcio y vitaminas.

Adultez: la elección depende del estado de salud: entera para regular la absorción de azúcar o descremada para controlar el peso.

Tercera edad: se recomienda la leche deslactosada por la menor producción de lactasa.

