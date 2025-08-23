Suscríbete a nuestros canales

Los alimentos que no deben faltar en la dieta cotidiana son frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, lácteos, proteínas y grasas saludables como el acete de oliva, refiere la Inteligencia Artificial.

Todos ellos son según la Organización Mundial de la Salud (OMS) indispensables en una dieta saludable que ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como también de enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.

¿Qué alimentos no deben faltar en la dieta?

Expertos en el cuidado de la salud ofrecen sus recomendaciones acerca de cuáles son los alimentos esenciales para proteger la salud física y mental.

Una buena idea es seguir las recomendaciones de la Fundación Española del Corazón en la que se invita a consumir pescados, aceite de oliva, cereales integrales, frutas, carnes blancas, verduras y hortalizas, frutos secos, y legumbres.

No obstante, conviene adaptar la dieta a la edad, el sexo y otras condiciones particulares de cada persona, por ejemplo, a las mujeres en edad menopaúsica.

¿Tienes la menopausia?

La alimentación ideal para las mujeres mayores de cincuenta años y que atraviesan la menopausia es aquella que le aporte fibra, vitaminas y antioxidantes. Además, es crucial aumentar el consumo de calcio y vitamina D a través de lácteos bajos en grasa y pescado para fortalecer los huesos; y hasta incluir grasas saludables, Mientras que se sugiere limitar la ingesta de azúcares, sal, grasas saturadas y evitar el alcohol y el tabaco.

Además, la experta en nutrición clínica e integrativa, Kateyna Chaykovska, indica que la selección de los alimentos es crucial en esta etapa, pues tienen una influencia en el organismo, aliviando los síntomas típicos como el insomnio, los cambios de humor o los sofocos.

Partiendo de ello, la experta recomienda incluir en la dieta cotidiana:

1. Pescado azul, porque es una fuente de ácidos grasos omega 3 y vitamina D, nutrientes esenciales durante la menopausia.

2. Semillas de chía, lino y sésamo. Su consumo habitual ayuda a regular la actividad hormonal, favorece el tránsito intestinal y mantiene el equilibrio mineral en el organismo.

3. Brócoli. Su consumo favorece el metabolismo del estrógeno y ayuda a mantener el equilibrio hormonal.

Chaykovska afirma que “incluir estos tres superalimentos en platos frescos, de temporada y fáciles de preparar es una forma de cuidarse desde dentro durante la menopausia”.

