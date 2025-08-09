Es muy barato y te aporta mucha vitamina B6 y C: este alimento muy popular en América Latina ofrece gran energía para tu jornada cotidiana

Suscríbete a nuestros canales

La yuca también conocida como mandioca, casabe o aipim, es un tubérculo originario de América del Sur, cuya raíz cilíndrica alberga una pulpa rica en almidón, lo que la convierte en una fuente energética ancestral.

Contiene unos 38 gramos de carbohidratos complejos por cada 100 gramos, proporcionándonos energía constante. Además, incluye fibra, que ayuda a la digestión y aporta sensación de saciedad.

En micronutrientes, brinda vitamina C, vital para el sistema inmunológico, antioxidante y promotor de colágeno; y vitamina B6, que facilita la liberación de glucógeno almacenado para producir energía muscular.

Aporta también potasio, imprescindible en la presión arterial y salud del corazón; así como minerales como calcio, magnesio, fósforo, hierro, cobre o manganeso, esenciales para funciones metabólicas y óseas.

Aporte energético según los expertos

Cristina Morillo, asesora de nutrición en Sanitas, afirma que la yuca “es el nutriente ideal para quienes realizan actividad deportiva o rutinas exigentes; aunque apropiada para todas las edades, su consumo se recomienda especialmente en niños y adolescentes en desarrollo”, gracias a su aporte energético y contenido de vitaminas B6 y C.

Este tubérculo también posee saponinas, que tienen efecto astringente, lo cual lo hace apto para tratar colitis o diarrea. No contiene gluten, siendo una excelente alternativa para personas celíacas.

Por si fuera poco, ayuda a cuidar la salud cardiovascular por su baja proporción de grasa y colesterol, y su capacidad antioxidante. Gracias a su almidón resistente, también promueve una microbiota saludable, mejora el estado de ánimo, regula el colesterol y favorece la presión arterial.

