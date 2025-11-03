Esta es la cena que mantiene a Carolina Herrera siempe jove: y con solo tres alimentos

Suscríbete a nuestros canales

La diseñadora Carolina Herrera, a sus 86 años, atribuye parte de su buen estado físico y apariencia saludable a una rutina alimentaria que incluye seis comidas al día y, en particular, una cena ligera especialmente diseñada para favorecer el descanso y el bienestar general.

La clave de esa última comida del día, a la que algunos nutricionistas denominan “la cena de la longevidad”, reside en la simplicidad y en la combinación de tres alimentos.

Foto: wwd.com

Cena de la longevidad

Con tan solo salmón a la plancha, espárragos al vapor y quinoa como guarnición eb la cena, la diseñadora venezolana logra mantener un organismo saludable.

El salmón aporta proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, reconocidos por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, lo cual contribuye al mantenimiento de la salud celular.

La quinoa cumple doble función: por un lado, añade proteínas vegetales complementarias; por otro, aporta fibra y micronutrientes que favorecen la microbiota intestinal y la digestión.

Los espárragos ofrecen vitaminas (como la vitamina C) y compuestos de azufre que promueven la salud del cabello y la piel, además de aportar fibra y un perfil ligero que facilita una buena digestión nocturna.

Hábito

No todo reside en una buena cena, además de esta comida concreta, Herrera practica el hábito de hacer múltiples comidas al día para evitar el picoteo, controlar el hambre y mantener un metabolismo activo.



Por lo tanto, su estrategia alimentaria para la longevidad se articula en torno a constancia, sencillez, alimentos ricos en nutrientes de calidad y una atención especial a la última comida del día, asegurando que sea nutritiva pero ligera.

