Esta es la planta rica en propiedades relajantes que te ayudará a dormir como un bebé: aprende a preparar la infusión

La mala alimentación y el estrés son dos factores que influyen negativamente en la calidad del sueño, ya que, el sistema nervioso – cerebral se altera por completo, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos genera insomnio.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Mayo clinic, el exceso de carga laboral también influye en la calidad del sueño.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para regular la calidad del sueño, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el toronjil.

El toronjil contiene propiedades antinflamatorias y relajantes que regulan el sueño, al tiempo que optimizan el funcionamiento del sistema nervioso. Además, favorece para desintoxicar el organismo.

¿Cómo preparar la infusión?

Ingredientes

3 hojas de toronjil.

2 tazas de agua.

1 cucharadita de miel.

Preparación

Vierte el agua en una olla y hiérvela durante dos minutos, agrega el toronjil, deja cocinar durante tres minutos. Retira la infusión del fuego. Agrega la miel a la infusión.

¿Cómo debes consumir la infusión?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos tazas de té de toronjil una hora antes de dormir, durante cinco días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si el insomnio es constante se sugiere que la persona asiste a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el insomnio la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

