Esta es la proteína natural más codiciada por los deportistas: descubre por qué es tan recomendada entre los expertos y los beneficios para tu salud

Suscríbete a nuestros canales

La proteína es un pilar fundamental en la dieta, pues cada célula del cuerpo humano la contiene. Según MedlinePlus “es necesario consumir proteínas en la dieta para ayudarle al cuerpo a reparar células y producir células nuevas. La proteína también es importante para el crecimiento y el desarrollo de niños, adolescentes y mujeres embarazadas”.

La cantidad de proteína que cada persona necesita depende de sus necesidades generales de calorías, por lo que los deportistas generalmente requieren de mayor consumo.

¿Cuál es la importancia de la proteína en los deportistas?

Este alimento es esencial para las personas activas que participan en ejercicios con pesas, clases de gimnasia, entrenamientos de alta intensidad o deportes de resistencia, y la razón es que las proteínas favorecen la remodelación muscular y con ello el rendimiento deportivo.

Cabe acotar que, “Las proteínas se componen de 20 aminoácidos y las fuentes de proteínas completas son aquellas que contienen los nueve aminoácidos esenciales, es decir, los aminoácidos que el cuerpo no puede producir y que deben ingerirse a través de la dieta. La carne, los lácteos y el pescado son las fuentes obvias de proteínas completas en la dieta, pero algunas opciones vegetales también lo son: la soja, la quinoa, el cáñamo y la chía. La mayoría de las demás proteínas vegetales aportan algunos aminoácidos esenciales, por lo que es importante mezclar las fuentes en cada comida y seguir una dieta variada”, comparte Science In Sport.

En tal sentido, conviene seleccionar cuál de estas proteínas son la más adecuada para beneficiar al deportista.

Un alimento esencial

Los deportistas no solo buscan una alimentación sana y equilibrada, también buscan que los alimentos que ingieren favorezcan su rendimiento y ganar masa muscular, por ejemplo.

Partiendo de ello, es clave escoger una proteína de calidad, y la pechuga de pollo según refiere Infobae se ha posicionado como un alimento esencial en la mesa, por su perfil bajo en grasas, facilidad para incorporar a cualquier plato, versatilidad y además, por sus ventajas nutricionales avaladas por estudios científicos.

“La pechuga de pollo se ha consolidado como una de las fuentes de proteína más saludables, según un informe de The New York Times que reunió la opinión de especialistas de universidades de Estados Unidos. Este corte se destaca por su alto contenido proteico y bajo aporte calórico, lo que lo vuelve una opción recomendada para quienes desean mejorar su alimentación y cuidar la salud”.

El deportista que consume pechuga de pollo se ve favorecido porque esta pieza aporta la proteína que se necesita para el desarrollo muscular, además, reduce el riesgo de enfermedad cardíaca, aporta vitaminas del complejo B, fundamentales para producir neurotrasmisores como serotonina, dopamina y melatonina, los cuales regulan el estado de ánimo, el sueño y la atención.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube