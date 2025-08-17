Este alimento muy recomendado para los niños les puede provocar alergia: estos son los síntomas que deben alertarte de inmediato

Suscríbete a nuestros canales

Ser alérgico es una susceptibilidad especial de algunas personas que hace que respondan de una forma exagerada ante la exposición a uno o varios elementos externos o alérgenos. Del 20 al 25 porciento de la población se ve afectada anualmente.

La piel o las vías respiratorias son las zonas del organismo más expuestas al contacto con alérgenos. Por ello, son las áreas que más sufren reacciones alérgicas manifestadas con procesos inflamatorios.

Dicha respuesta inmunológica exagerada es perjudicial para el organismo y puede ser aguda o crónica y más o menos intensa. Todo dependerá según cuál sea el órgano o tejido donde se desarrolla la alergia o respuesta inmunitaria anómala.

Las alergias se pueden manifestar de diferentes formas. Cuando ataca la piel, genera una dermatitis; en los ojos, conjuntivitis; en la mucosa nasal, rinitis; y cuando afecta a los bronquios, asma.

Dicho esto, los niños de 0 a 2 años, son susceptibles a tener reacciones alérgicas, debido a que el cuerpo está siendo “atacado” con una serie de alérgenos. Este, por ser niño, aún no crea anticuerpos, y puede que nunca cree los indicados para dicho patógeno.

¿Cómo saber si es un ataque alérgico?

El niño puede presentar diferentes reacciones a las cuales debemos estar atentos, para poder confirmar si se trata de una alergia o no. Estas son alguna de ellas:

Si aparecen lesiones en la piel como vesículas, pápulas (o habones), hinchazón u otras, que provoquen picor o escozor, de la nada o al ingerir algún tipo de alimento como maní, huevos, leche, trigo, soja, frutos secos, pescado, mariscos.

Rojeces o lesiones que cambian de localización y provocan picor o escozor.

Hinchazón o tumefacción de la piel, especialmente si afecta a labios o párpados.

Rinitis, conjuntivitis o picor en boca o garganta, con o sin manifestaciones de malestar general.

Tos continua o persistente, mucosidad excesiva, sibilancias o "pitidos" al respirar, especialmente si son repetidos o persistentes; sensación de ahogo, insuficiencia respiratoria.

Hipotensión arterial, colapso.

Pero si vemos alguno, no significa de el niño es alérgico, pero si se debe revisar con más detenimiento y profundidad, y hacer una serie de exámenes. Y si se demuestra un incremento de los niveles de inmunoglobulina E en un análisis de sangre, da positivo en los test cutáneos o de provocación, se podría confirmar que el niño es alérgico.

Foto: Freepik

¿Cómo prevenir las alergias?

Hay varias formas de prevenir la aparición de una alergia. Entre ellas están la lactancia materna, evitar la exposición al polvo, suministrar los alimentos adecuados y tener una medicación específica. Medicamentos como antihistamínicos, medidores de la inflamación y vacunas, como tratamientos preventivos de base.

Es igual de importante evitar que el niño se exponga en lugares al aire libre cuando haya niveles altos de contaminación, polen, humo o corrientes de aire frío. En estos casos deberás mantener las ventanas, de la casa y carro, limpias y cerradas.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube