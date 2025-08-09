Este es el deporte de las personas más longevas: alargas tus años de vida y te permite estar socialmente conectado

Suscríbete a nuestros canales

Practicar algún deporte ayuda a las personas a mantener un peso saludable, reduce el riesgo de enfermedades y hasta influye en una vida longeva.

Comparte la Clínica Mayo que realizar alguna actividad física con regularidad es beneficiosa para todos, independientemente de su edad, sexo o capacidad física.

¿Por qué el deporte es beneficioso?

Porque es un ejercicio que ayuda a mantener un control de peso al quemar calorías, combate las afecciones y enfermedades, mejora la función cognitiva, contribuye a reducir el riesgo de muerte por todas las causas, mejora la autoestima, ayuda a dormir mejor, e incluso potencia la vida sexual.

Es decir, hacer ejercicio físico es clave para mantener una buena salud y bienestar, además, de vivir por más años.

El sitio web de Vogue señala que la natación se considera un buen deporte para el cerebro y la mente, pero hay otro tipo de deporte practicado en tierra firme, que al parecer ayuda a vivir más.

Longevidad

El experto en longevidad, Dan Buettner, quien ha dedicado su trayectoria profesional a estudiar cuáles son los aspectos que tienen en común las personas más longevas del mundo, así como otros elementos relacionados con su estilo de vida, refiere que entre ellos está el deporte.

Según comparte Buettner en sus redes sociales, “las personas longevas no son esas que deciden hacer maratones, pero sí que integran el ejercicio en su vida diaria, no como una forma de entrenamiento, sino como una forma de vivir”, refiere La Vanguardia.

Para el experto, el primer deporte que destaca por su capacidad de ayudar a llegar a los 100 años es, sin duda cualquier deporte que se juega con raqueta. “Las personas que más tiempo viven suelen jugar al tenis, al bádminton y, me atrevería a decir que el mejor de todos, el pickleball”, explica.

Estos deportes no solo aportan los beneficios de la actividad física, también los de estar socialmente conectados.

Otro deporte que según el experto contribuye a la longevidad, es el golf, este ayuda a prevenir el deterioro cognitivo asociado con la edad, reduce los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo.

Freepik

