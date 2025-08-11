Este es el juego más efectivo para frenar la demencia durante la vejez: lo recomienda estudio de The New England Journal of Medicine

Suscríbete a nuestros canales

Mantener la mente activa después de los 60 años es fundamental para preservar la memoria, la atención y otras funciones cognitivas, favoreciendo así una vida más plena y autónoma. La estimulación mental ayuda a prevenir o retrasar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento y reduce el riesgo de enfermedades como la demencia.

Actividades como leer, jugar scrabble, aprender cosas nuevas, resolver crucigramas, tocar un instrumento o interactuar socialmente fortalecen las conexiones neuronales y fomentan la neuroplasticidad. Además, mantenerse mentalmente activo incrementa la autoestima, aporta sentido de propósito y mejora el estado de ánimo, combatiendo la soledad y el aislamiento.

La mente, al igual que el cuerpo, requiere ejercicio constante para conservar su agilidad. Adoptar hábitos que estimulen el cerebro no solo beneficia la salud mental, sino también la calidad de vida en general, permitiendo disfrutar de esta etapa con energía, curiosidad y una actitud positiva ante los retos cotidianos.

Foto: Freepik

Dile adiós a la demencia con este juego

Un juego tan clásico y aparentemente sencillo como las damas puede convertirse en un poderoso aliado para cuidar la salud mental después de los 60 años. Según un artículo publicado en Vanitatis, esta actividad estimula el razonamiento estratégico, exige prever las jugadas del oponente y calcular consecuencias en un entorno accesible y sin agobios. Además, jugar a las damas involucra la interacción social, elemento clave en esta etapa vital.

Estudios recientes destacan que jugar a las damas estimula la memoria de trabajo, la atención sostenida y el razonamiento lógico, habilidades esenciales para preservar la agilidad cognitiva en los mayores de 60 años. Estas funciones mentales se benefician directamente del desafío que propone anticiparse a las jugadas y adaptarse rápidamente a un tablero en constante cambio.

Los beneficios van más allá del plano cognitivo ya que integrar el juego de damas en la rutina puede fortalecer la flexibilidad mental, mantener un nivel adecuado de concentración y, lo más importante, servir como excusa para conectar con otros. El componente social no solo combate el aislamiento, sino que también mejora el estado de ánimo y refuerza el bienestar general.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube