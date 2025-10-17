Evita infecciones urinarias con este jugo natural fácil de preparar y a muy bajo costo: es rico en proantocianidinas

Suscríbete a nuestros canales

La mala higiene en la zona intima es una de las causas más comunes por la cual aparecen las infecciones de orina, ya que, tienden a aparecer bacterias severas que no son tratadas a tiempo con los medicamentos correctos y generan la infección.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, mantener relaciones sexuales sin protección también puede causar alteraciones en la zona íntima y generar la presencia de infecciones urinarias.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos médicos para combatir las infecciones de orina, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, el jugo de arándanos.

Según la información ofrecida por el urólogo Josue Ortiz en su canal de Youtube, indica que el jugo de arándanos es ideal para fortalecer el sistema inmunológico y evitar las infecciones de orina gracias a las propiedades antioxidantes y las proantocianidinas que contiene la fruta.

¿Cómo debes ingerir el jugo de arándanos?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos vasos de jugo de arándanos sin azúcar en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la infección es severa lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar la presencia de infecciones urinarias la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

