Evita las desagradables flatulencias: experto en salud digestiva revela método casero contra los gases estomacales

¿Sufres de gases estomacales? Si tu respuesta es afirmativa, no eres la única persona que se encuentra en esa situación. Esto es común y se presenta principalmente por tragar aire al comer o beber demasiado rápido y por la fermentación de carbohidratos no digeridos por las bacterias en el intestino grueso, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Qué son los gases estomacales?

Según MedlinePlus se refiere al aire en el intestino que sale a través del recto. Los gases también se denominan flatos o flatulencias, y las causas más comunes son el consumo de alimentos difíciles de digerir, comer o beber algo que el cuerpo no puede tolerar, reacción a la toma de algunos antibióticos, comer muy rápido, masticar goma de mascar, entre otras.

Para evitar las flatulencias es necesario comer y beber despacio, evitar tragar aire, limitar el consumo de gaseosas y gomas de mascar, además, reducir los alimentos problemáticos.

Afortunadamente desde la comodidad del hogar puedes combatir los gases estomacales, solo basta con probar algunos métodos caseros, iniciando por realizar cambios en la dieta, incluir infusiones medicinales y hasta practicar alguna actividad física, como, caminar o hacer yoga. La actividad física ayuda a movilizar los gases y facilita su expulsión.

Por su parte, el Dr. José Luis Berdonces, especialista en plantas medicinales, explica que “el uso de plantas carminativas, digestivas y espasmódicas puede ayudar a reducir la inflamación del intestino y aliviar los espasmos musculares que pueden generar dolor abdominal”, comparte Hola.

En otras palabras, un método casero que combate las flatulencias consiste en beber infusiones de plantas como el hinojo, la menta, el comino y el jengibre, pues contienen propiedades que favorecen la expulsión de gases y mejoran el proceso digestivo. También se puede recurrir al agua con limón en ayunas, y así estimular la digestión y prevenir la formación excesiva de gases.

