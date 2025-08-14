Evita las infecciones de orina con este jugo natural rico en vitaminas y antioxidantes: también rejuvenece tu piel

Suscríbete a nuestros canales

La mala higiene en la zona intima es una de las causas más comunes por la cual aparecen las infecciones urinarias, dado que, la acumulación de bacterias abunda y de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede generar consecuencias graves.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, mantener relaciones sexuales sin protección también puede generar infecciones urinarias.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para prevenir las infecciones urinarias, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo de arándanos.

Los arándanos contienen propiedades antioxidantes, antimicrobianas, vitaminas y fibra, todos aportan beneficios al sistema inmunitario. Además, según lo reseñado en el portal web El sevier, la referida fruta contiene ácidos que impiden que las bacterias se adhieran a la vejiga.

¿Cómo debes consumir el jugo de arándanos?

Lo más recomendable es que la persona consuma dos vasos de jugo de arándanos sin azúcar en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la infección de orina es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con el objetivo de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar las infecciones urinarias la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debe realizarse un examen de descarte dos veces al año.

