Evita las lesiones: traumatóloga española señala cada cuánto debes cambiar tus zapatillas de correr

Suscríbete a nuestros canales

Muchos runners piensan que salir a corre los está beneficiando, pero sin saberlo, puede que estén incurriendo en un gran error. Cuando se sigue usando zapatillas deportivas más de la cuenta, estamos dejando que nuestro cuerpo pague el precio.

Los pies, tobillos, rodillas e incluso la cadera pueden sufrir alteraciones si el calzado deja de cumplir su función protectora. El desgaste del acolchado, la deformación de la suela o la pérdida de amortiguación hacen que la pisada sea más agresiva y que los impactos al correr o caminar recaigan más directamente sobre tendones y articulaciones.

Así, aparecen de forma habitual problemas como la fascitis plantar, sobrecargas en gemelos, molestias en el tendón de Aquiles o incluso dolores en rodilla y cadera. Es clave no olvidar que cada paso genera una carga, y cuando esa carga ya no está amortiguada adecuadamente, el riesgo de lesión se dispara.

Foto: Freepik

¿Cuándo hay que sustituir el calzado deportivo?

La doctora Marta Molina, especialista en traumatología del Hospital Vithas Valencia Consuelo de España, explica que el calzado de running debe renovarse más pronto de lo que la mayoría piensa.

En su análisis asegura que es recomendable cambiar las zapatillas una vez que han superado los 700 kilómetros de uso activo. Según comenta, a ese punto ya el calzado ha perdido gran parte de su capacidad para amortiguar impactos y estabilizar la pisada, lo que lo convierte en un factor de riesgo para el corredor.

Además, advierte que no conviene utilizar un par nuevo justo el día de una prueba importante sin haberlo previamente “rodado”, y que es útil someterse a un estudio de pisada ante desequilibrios o técnicas incorrectas que pueden agravar el desgaste prematuro del calzado.

En definitiva, no se trata solo de cambiar por estética o porque estén “viejas”, sino cuando la funcionalidad empieza a decaer. Si tus zapatillas acumulan ya muchos kilómetros, han perdido amortiguación, u observas que la suela se aplana, quizás sea momento de plantearte una renovación para proteger tus pies y evitar lesiones.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube