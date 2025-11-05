Experta en cosmética comparte mezcla para combatir los piojos: sin químicos, para preparar en casa y muy efectiva

Suscríbete a nuestros canales

La infestación por piojos o pediculosis, como también se le conoce, se propaga fácilmente por el contacto directo con una persona infestada o al compartir artículos personales como peines, sombreros, ropa de cama y toallas.

Esto, contrario a lo que se cree, en nada tiene que ver con falta de higiene o con una determinada situación socioeconómica, pues puede afectar a cualquier persona. No obstante, es más común entre niños debido a su mayor contacto físico directo al jugar y socializar, lo que facilita su propagación de cabeza a cabeza, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Por qué salen los piojos?

Los piojos de la cabeza son insectos pequeños que viven en la piel que cubre la parte superior de la cabeza, pero también se pueden conseguir en las cejas y las pestañas, según los expertos de MedlinePlus.

Como señalamos, estos se contagian principalmente a través del contacto directo entre cabezas, por lo que el riesgo de contagiarse es mayor entre los infantes que juegan o van a la escuela juntos.

Si tienes niños en casa, puede que te haya tocado vivir una infestación por piojos, de no ser así, igual conviene estar preparado para poder combatirlos.

En acción

Victoria Moradello, experta en cosmética natural señala que no hay que recurrir a tratamientos convencionales con químicos para eliminar los piojos, sino que se pueden preparar fórmulas naturales y menos perjudiciales para las personas.

La web Cuerpomente comparte la mezcla que la experta ha probado para combatir los piojos y que resulta muy efectiva.

Se trata de una combinación de: 2 cucharadas de aceite de coco, 1/2 cucharada de aceite de neem, 15 gotas de aceite esencial de árbol de té, 5 gotas de aceite esencial de lavanda y 2 cucharadas de vinagre de manzana.

Una vez tengas todos los ingredientes a mano procede a remover bien los cuatro primeros ingredientes (los aceites) y luego añade el vinagre. Vuelve a mezclar hasta obtener una textura homogénea. El resultado es una loción que se puede aplicar directamente sobre el cabello seco mechón por mechón para distribuir bien la mezcla. Deja actuar entre 30 minutos a una hora, y luego lava el cabello tres veces con un champú suave para eliminar la totalidad de los aceites y los piojos.

Moradello comparte que este tratamiento casero ayuda a que el cabello quede suave y brillante, por lo que puede aplicarlo para mejorar el aspecto del pelo e incluso como un método para prevenir la infestación.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube