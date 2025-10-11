Expertos de la Clínica Cleveland alertan sobre la deficiencia de vitamina D: estos son los riesgos para tu salud

Suscríbete a nuestros canales

¿Por qué se necesita vitamina D? esta vitamina es importante para el cuerpo porque ayuda a absorber calcio, además, juega un papel importante en los nervios, músculos y el sistema inmunitario.

Según expertos de MedlinePlus los músculos necesitan esta vitamina para moverse, los nervios la necesitan para llevar mensajes entre el cerebro y el cuerpo, y el sistema inmunitario requiere de esta vitamina para combatir bacterias y virus.

¿Cuánta vitamina D se necesita?

Esta vitamina es necesaria para la salud, pues ayuda al cuerpo no solo a absorber el calcio y tener huesos fuertes, sino también para favorecer otras funciones del cuerpo.

La cantidad que se necesita depende de la edad de cada persona, sin embargo, los bebés amamantados, los adultos mayores y las personas con algunas afecciones pueden necesitar un extra.

No obstante, en líneas generales la recomendación es de 400 UI para bebés de hasta 12 meses, 600 UI para niños y adultos de 1 a 70 años, y 800 UI para los adultos mayores, refiere la Inteligencia Artificial.

Para obtenerla, expertos indican que existen tres maneras: a través de la piel al exponerse al sol; con la dieta incluyendo leche, cereal, yogur, yema de huevo, pescado e hígado; y en forma de suplemento.

¡Alerta!

En vista de que no siempre se obtiene la dosis necesaria de vitamina D, es indispensable consultarlo con un médico, porque su deficiencia puede acarrear problemas para la salud.

“La vitamina D es una vitamina que actúa como una hormona, y actúa en todas las células de nuestro cuerpo puesto que la mayoría tienen receptores de esta vitamina/hormona. Por esta razón, su déficit puede afectarnos a nivel generalizado”, refiere Olga Asín, farmacéutica experta en dermocosmética y nutricosmética; explica Hola.

Por su parte, expertos de la Clínica Cleveland comparten que la deficiencia de vitamina D es común y puede causar problemas en los huesos y los músculos. Pero, también puede influir en el sistema nervioso, el sistema musculoesquelético y el sistema inmunitario.

Cuando se presenta un déficit de vitamina D, la persona puede comenzar a tener infecciones recurrentes, caída del cabello, dolor muscular o debilidad, problemas y dolor óseo, y cambios frecuentes de humor.

