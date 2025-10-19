Fortalece las articulaciones con esta infusión rica en propiedades antioxidantes: aprende a prepararla en casa

Suscríbete a nuestros canales

La acumulación de cristales de ácido úrico es una de las causas más comunes por las cuales las articulaciones se debilitan, debido a que todo el organismo se inflama y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Medline plus, la tendinitis también es una causa común que afecta negativamente las articulaciones.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para combatir el dolor articular, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de jengibre sin azúcar.

Según la información reseñada por Healthline, la infusión de jengibre sin azúcar contiene propiedades antinflamatorias, analgésicas y antioxidantes que relejan las articulaciones, al tiempo que hacen efecto positivo en el sistema nervioso.

¿Cómo debes ingerir el té de jengibre?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos tazas de té de jengibre luego del desayuno, durante dos días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si el dolor es agudo y constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el dolor articular la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse una revisión médica general durante el año.

