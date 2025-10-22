Gana la batalla al estreñimiento con este potente jugo natural: solo necesitas tres ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

La alimentación baja en fibra es una de las causas más comunes por la cual las heces se endurecen, por ende, genera estreñimiento, igual sucede cuando la persona esta deshidratada y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos es perjudicial para el organismo en general.

En ese contexto, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, la inactividad física también genera estreñimiento, debido a que se acumulan las toxinas en el cuerpo.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el estreñimiento, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo de papaya, ciruela con avena contiene propiedades vitamínicas, diuréticas y el alto contenido de fibra estimula el movimiento de las heces, según Tua Saúde.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes ingerir el jugo?

Lo más recomendable es que la persona ingiera un vaso del referido jugo natural en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si el estreñimiento es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para optimizar el funcionamiento del sistema digestivo se sugiere que la persona establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube