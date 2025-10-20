Gana masa muscular con este licuado rico en proteínas que también aporta energía al cuerpo: aprende a prepararlo en simples pasos

Suscríbete a nuestros canales

La inactividad física es una de las causas más frecuentes por la cual la persona pierde masa muscular, ya que, los músculos se debilitan y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos suelen atrofiarse, lo cual genera un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

En ese contexto, de acuerdo a la información divulgada por el doctor Ponce, el envejecimiento también genera que la persona pierda masa muscular rápidamente, debido a los cambios hormonales.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para acelerar el proceso de aumento de masa muscular, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo,

Según la información difundida por la youtuber Cecilia Tupac, el batido de cambur, avena, leche, huevos y miel contiene propiedades vitamínicas que contribuyen a aumentar masa muscular, al tiempo que también fortalece el sistema inmunológico.

¿Cómo debes ingerir el batido?

Lo más recomendable es que la persona ingiera mínimo un vaso del referido batido al día, preferiblemente en ayuna durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que establecer una rutina de ejercicios de alto impacto que puedan complementar el efecto de una buena alimentación y del batido natural sería ideal.

En conclusión, si la persona desea aumentar masa muscular lo más factible es que establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

