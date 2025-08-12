"Hacer abdominales no sirve para eliminar barriga": nutricionista europea hace revolucionaria afirmación y revela qué debes hacer para bajar la panza

Suscríbete a nuestros canales

La alimentación y la actividad física constante son dos factores influyentes para bajar de peso, ya que, el organismo requiere mantenerse nutrido, pero al mismo tiempo en movimiento para evitar la acumulación de grasa u otras consecuencias negativas que desencadena el sedentarismo.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web El confidencial, hacer abdominales no funciona para eliminar la barriga, debido a que, no contribuye a quemar grasa abdominal.

“Hacer abdominales no sirve para eliminar barriga. Los michelines no desaparecen por correr media hora ni por sudar envueltos en plásticos”, aseguró Isabel Belaustegui nutricionista al referido portal web.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuál es el mejor método para eliminar la barriga?

Se sugiere que la persona establezca una dieta saludable, rica en proteínas, verduras, hortalizas y baja en carbohidratos, al tiempo que mantenga el cuerpo hidratado, es decir, mínimo debe ingerir siete vasos de agua al día.

“Lo más eficiente para quemar grasa abdominal es el entrenamiento de fuerza”, agregó Isabel Belaustegui.

Cabe destacar, que cada metabolismo reacciona diferente a los cambios alimenticios y a las rutinas de ejercicios, por ello, si la persona desea puede asistir a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cuál es la rutina que debe implementar para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener el cuerpo en óptimas condiciones la persona debe establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube