¿La alopecia también afecta las cejas?: la Clínica Cleveland de EEUU revela una verdad impactante

La alopecia es el término empleado medicamente para referirse a la pérdida anormal del cabello. Esta condición está reconocida como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y puede ser causada por diferentes factores como la genética, problemas hormonales, enfermedades autoinmunes o factores ambientales.

¿Qué es la alopecia?

Es una enfermedad que se produce cuando el sistema inmunitario ataca los folículos pilosos y provoca la caída del pelo, refiere el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel.

A esta condición se le conoce popularmente como calvicie, sin embargo, puede afectar al cuero cabelludo o a otras zonas de la piel en la que existe pelo, como la barba, axilas, región genital y pestañas, refiere la Clínica Universidad de Navarra.

Tal como sucede con el cabello, el pelo de las cejas y pestañas puede experimentar una caída más pronunciada.

¿Por qué se caen las cejas?

Según explican expertos en Hola hay factores que intervienen en que la caída de las cejas y pestañas sea más pronunciada: “Desde el exceso de fijadores hasta el uso diario de maquillaje, pasando por servicios profesionales como extensiones o lamiados, nuestras cejas y pestañas sufren agresiones constantes”, explica Aura Serras, referente en estética y directora de RevitaLash Cosmetis España.

Por su parte, expertos de la Clínica Cleveland indican que la alopecia areata puede provocar la pérdida de cabello irregular en el cuero cabelludo, pero además en cejas y pestañas. Cuando esta enfermedad autoinmune se presente particularmente en cejas y pestañas se le conoce como madarosis, y esta puede tener diversas causas, desde afecciones que irritan la piel hasta ciertos tipos de infecciones.

Hablan los expertos

La madarosis que provoca la caída de las cejas se llama madarosis superciliar y puede ser cicatricial o no cicatricial.

“Algunas afecciones que causan madarosis provocan cicatrices en la piel o debajo de ella. Si la causa de la madarosis dañó significativamente los folículos pilosos, la pérdida de cabello podría ser permanente.

La madarosis no cicatricial suele ser temporal y el pelo de las cejas o las pestañas volverán a crecer una vez que reciba tratamiento para la causa de la madarosis”.

Las posibles causas incluyen afecciones que afectan la piel, afecciones que afectan el sistema inmunitario o efectos secundarios y reacciones a tratamientos médicos.

Cabe acotar que, los profesionales no suelen tratar la madarosis en sí, pero tratan la causa, lo que previene la caída del cabello.

