La diabetes también afecta el cerebro: descubre los cambios en tu conducta y cómo puedes tratar las consecuencias mentales

Vivir con diabetes implica una gestión constante que va más allá de lo físico. Debes controlar la glucosa, planificar comidas y buscar mantenerte activo. Esto puede generar una carga mental abrumadora, conocida como agotamiento por diabetes.

Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA), reconocer y comunicar tus emociones es tan importante como el tratamiento médico. Saber cómo te sientes y comunicarlo a familiares y personas cercanas es importante.

Lo otro, es contar con la orientación de un profesional de la salud mental para hallar las formas de aligerar la carga mental . Esto porque, sentirse bien físicamente es la mitad del trabajo contra la diabetes: sentirse bien mentalmente es la otra mitad.

¿Cómo manejar la ira y la negación?

La ira es una reacción común ante las exigencias de la enfermedad. Para manejarla, la clave es identificar qué la detona. Tomar una pausa para respirar profundo, dar un paseo o simplemente beber agua puede ayudar a calmar la mente y relajar el cuerpo.

Por otro lado, la negación suele aparecer tras el diagnóstico. Minimizar la seriedad de la diabetes solo empeora la condición. Si notas que le restas importancia, es fundamental que pidas ayuda a tu médico para trazar un plan de acción y converses con tus familiares para que puedan apoyarte.

La depresión, una consecuencia silenciosa

La desesperanza puede llevar a una depresión sin que te des cuenta. Presta atención a síntomas como la pérdida de interés en actividades que disfrutabas, cambios en el apetito o en los patrones de sueño, falta de energía, nerviosismo o tristeza constante.

Si identificas alguna de estas señales, no dudes en hablar con tu médico. Contar con herramientas emocionales te permitirá reconocer los síntomas a tiempo y actuar rápidamente. Sentirte bien mentalmente es la otra mitad del trabajo en la lucha contra la diabetes.

