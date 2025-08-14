La económica semilla rica en fibra que mejora el funcionamiento del intestino: combate el estreñimiento “en un dos por tres”

Suscríbete a nuestros canales

El estreñimiento es uno de los síntomas más comunes que presenta la persona cuando padece de intestino irritable, a su vez, también puede ser ocasionado por una alimentación baja en fibra, dado que, las heces se endurecen y se acumulan, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, la deshidratación también causa estreñimiento. En ese sentido, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el estreñimiento, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Según la información publicada en el portal web Mundo deportivo, las semillas de chía son ricas en fibra y antioxidantes, ambos indispensables para optimizar el funcionamiento del sistema digestivo.

¿Cómo debes consumir las semillas de chía?

Lo más recomendable es que la persona remoje dos cucharadas de semillas de chía en un vaso con agua durante 30 minutos y luego ingiera ese líquido en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si el estreñimiento es frecuente lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener el sistema digestivo en buen estado la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

