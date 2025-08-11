La hortaliza que debes evitar en las noches si sufres de gastritis: incrementa el riesgo de reflujo y acidez

Suscríbete a nuestros canales

El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es una de las causas más comunes por la cual el revestimiento del estómago se irrita e inflama y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar la aparición de la gastritis.

De acuerdo a la información publicada en el portal web Mayo clinic, las infecciones bacterianas no controladas a tiempo generan altas probabilidades de que la persona padezca de gastritis.

En ese sentido, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos médicos para combatir la gastritis, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Según la información publicada en el portal web MSN, la alimentación también es un factor que influye en el sistema digestivo, especialmente el consumo de hortalizas, tales como: el tomate.

¿Por qué el consumo de tomate en la noche incrementa la acidez estomacal?

El tomate es una hortaliza rica en vitaminas y aporta múltiples beneficios al organismo, sin embargo, al consumirla de noche es perjudicial para el sistema digestivo, dado que, en exceso descontrola todo el proceso que el referido sistema ejecuta, a tal punto que causa acidez o reflujo.

Cabe destacar, que el tomate también puede alterar nivel del ácido úrico y de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos es perjudicial.

En definitiva, para mantener el sistema digestivo en óptimas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

