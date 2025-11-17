¿La infusión de menta alivia el dolor de estómago? Esto dicen los expertos

Suscríbete a nuestros canales

La indigestión es una de las casas más frecuentes por la cual aparece el dolor de estómago, ya que, el sistema se inflama e irrita y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos es perjudicial para el organismo en general.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, la acumulación de gases también genera dolor estomacal agudo.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el dolor estomacal, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de menta la cual contiene propiedades antinflamatorias y analgésicas que alivian el dolor, según Tua Saúde.

¿Cómo debes ingerir la infusión de menta?

Lo más recomendable es que la persona ingiera mínimo dos tazas de té de menta al inicio del dolor y el efecto debe notarse a partir de los 10 minutos directamente en la zona afectada.

Cabe destacar, que si el dolor es constante y severo lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar el diagnóstico.

En definitiva, para evitar los dolores estomacales la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y la alimentación es lo primordial.

