La rutina anual que debes hacer para combatir la placa dental: expertos recomiendan también comprar un cepillo de dientes adecuado para tu caso

Suscríbete a nuestros canales

La placa bacteriana dental es una película viscosa que se adhiere a la superficie de los dientes todos los días. Está conformada por una combinación de microorganismos de la boca con la saliva y con resto de alimentos ingeridos.

Esta película se forma constantemente, por ello se deben limpiar los dientes a diario, varias veces por día. De lo contrario, esta acumulación podría afectar nuestra salud bical.

Suelen aparecer sobre la superficie dentaria, a lo largo de la línea de las encías y sobre la lengua. Esta acumulación puede causar enfermedades como las caries, padecimientos periodontales, halitosis o una dentadura con aspecto sucio y manchado.

Aunque su origen es de consistencia blanda, si no se elimina de inmediato con el cepillado, con el pasar del tiempo se irá calcificando, dando origen al conocido sarro o cálculo.

Foto: Freepik

Tipos de placas bacterianas dentales

Estas placas están compuestas por varios microorganismo, y cada uno de ellos puede presentar variedad de bacterias. Según la bacteria que predomine en ellas y su hubicación en la cavidad bucal se clasificará su tipo.

Bacteria

- Cariogénica: es la bacteria principal causante de las caries. Estos microorganismos metabolizan los azúcares de la dieta y producen ácido láctico, capaz de destruir los tejidos duros de los dientes.

- Periodontopatogénica: estas bacterias son las causantes de provocar gingivitis y enfermedades periodontales. Al metabolizar los azúcares, originan sustancias básicas que atacan el periodonto, ocasionando inflamación y destrucción.

- Inocua: Es la que menos bacterias presenta por lo que no daña los dientes y el periodonto.

Lugar

- Supragingival: se acumula por encima delas encías, sobre las piezas dentales.

- Subgingival: esta está localizada por debajo de las encías, por dentro del surco gingival y en las bolsas periodontales.

Tratamiento

Además del constante cepillado dental luego de cada comida, se debe eliminar esta placa con el uso del hilo dental y el enjuague bucal. Así mismo, la visita al dentista dos veces al año, es recomendada para eliminar la placa dental que se ha calcificado y ya se presenta como sarro.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube