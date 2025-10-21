Las señales que envía el cuerpo y pocos toman en cuenta: son un aviso grave sobre alto nivel de azúcar en la sangre

Suscríbete a nuestros canales

Tu cuerpo es capaz de adaptarse a un sinfín de situaciones, pero también cuando no está del todo bien, logra de enviarte señales, las cuales no conviene ignorar.

Si tus niveles de azúcar en la sangre están por encima de lo que se considera normal puede causar varios problemas de salud, como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y caries dentales, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cómo se siente el cuerpo cuando se tiene niveles de azúcar alta?

“Todas las células de nuestro cuerpo dependen del azúcar de la sangre como principal fuente de energía. Este azúcar proviene de los alimentos que comemos. Algunos órganos del cuerpo, además, elaboran y almacenan azúcar. Cuando el cuerpo funciona correctamente, regula automáticamente la cantidad de azúcar en la sangre. Cuando hay demasiada azúcar en la sangre, el cuerpo elabora insulina, que reduce la cantidad de azúcar en la sangre”, explican expertos de HealthyChildren.

En tal sentido, los efectos del exceso de azúcar en el cuerpo son profundos y variados, pues afecta no solo el peso corporal, sino que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades del corazón.

¡Atención!

Si tu cuerpo posee elevados niveles de azúcar es posible que comiences a sentir sed excesiva, necesidad de orinar con mucha frecuencia, somnolencia, fatiga, aumento del apetito, pérdida de peso, sequedad en la boca, piel tibia y seca, vista borrosa, aturdimiento, respiración acelerada, entre otros signos a los que debes prestar atención.

Modifica la dieta y busca ayuda de un profesional de la salud una vez tu cuerpo comience a darte estas señales, pues tu salud está en riesgo.

