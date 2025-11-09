Salud

¿Lengua agrietada? La Academia Americana de Medicina Oral da sus recomendaciones para curar esta molestia en tu boca

Condición benigna que parte de la población padece                               

Por Mónica Silva Cárdenas
Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 11:00 pm
Foto: Freepik

La lengua agrietada o fisurada, más que crear un aspecto diferente en la superficie lingual, no genera ningún problema a quien lo padece. Es una anomalía benigna que causa un surco profundo en el medio de la lengua y pequeñas fisuras en la superficie, dándole un aspecto rugoso.

 

Según la Academia Americana de Medicina Oral, suele presentarse mayormente en pacientes masculinos y de edad avanzada. Pero también suele asociarse a factores hereditarios o síntomas asociados a algunas enfermedades, por lo que su revisión debe ser realizado para un buen diagnóstico.

 

La longitud y profundidad de las grietas puede variar según cada caso, pero suelen oscilar entre 2 a 6 milímetros. Estas grietas pueden estar conectadas entre si, haciendo lucir la lengua de lóbulos separados.

 

Aunque no es doloroso, sí puede presentar inflamación, halitosis, mayor sensibilidad a ciertos sabores y sustancias.

Foto: Freepik

Causas más comunes de la lengua agrietada

Su principal característica es la superficie lingual arrugada, debido a las fisuras o rajaduras que presenta. Además de la halitosis e inflamación, también se puede presentar con molestias, ardor y candidiasis, cuando no hay una buena higiene bucal.

 

Aunque se dice que puede estar causada por factores genéticos o hereditarios, aun no está determinada a ciencias ciertas su origen. Esta puede ser congénita estando presente desde el momento del nacimiento, como aparecer a lo largo de la vida del paciente que lo padece.

 

Como mencionamos anteriormente, tener la lengua agrietada puede ser signo de otras enfermedades o condiciones como el síndrome de Down o síndrome de Melkersson-Rosenthal. También, psoriasis, diabetes mellitus, deficiencia de vitamina B, bruxismo, estrés, ansiedad, reacciones alérgicas a alimentos o medicamento y consumo de alcohol o tabaco.

Foto: Freepik

Tratamientos

La visita al odontólogo cada 6 meses será prioritario para que el doctor pueda llevar un seguimiento de las gritas. De este modo la mantendrá sana, funcional y evitará futuras complicaciones asociadas.

 

Además del chequeo médico, deberán llevar las siguientes prácticas en casa:

- Higiene bucodental extrema.

- Reducir el consumo de alimentos irritantes.

- Evitar el tabaco y el alcohol.

 

