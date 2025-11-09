¿Lengua agrietada? La Academia Americana de Medicina Oral da sus recomendaciones para curar esta molestia en tu boca

Suscríbete a nuestros canales

La lengua agrietada o fisurada, más que crear un aspecto diferente en la superficie lingual, no genera ningún problema a quien lo padece. Es una anomalía benigna que causa un surco profundo en el medio de la lengua y pequeñas fisuras en la superficie, dándole un aspecto rugoso.

Según la Academia Americana de Medicina Oral, suele presentarse mayormente en pacientes masculinos y de edad avanzada. Pero también suele asociarse a factores hereditarios o síntomas asociados a algunas enfermedades, por lo que su revisión debe ser realizado para un buen diagnóstico.

La longitud y profundidad de las grietas puede variar según cada caso, pero suelen oscilar entre 2 a 6 milímetros. Estas grietas pueden estar conectadas entre si, haciendo lucir la lengua de lóbulos separados.

Aunque no es doloroso, sí puede presentar inflamación, halitosis, mayor sensibilidad a ciertos sabores y sustancias.

Causas más comunes de la lengua agrietada

Su principal característica es la superficie lingual arrugada, debido a las fisuras o rajaduras que presenta. Además de la halitosis e inflamación, también se puede presentar con molestias, ardor y candidiasis, cuando no hay una buena higiene bucal.

Aunque se dice que puede estar causada por factores genéticos o hereditarios, aun no está determinada a ciencias ciertas su origen. Esta puede ser congénita estando presente desde el momento del nacimiento, como aparecer a lo largo de la vida del paciente que lo padece.

Como mencionamos anteriormente, tener la lengua agrietada puede ser signo de otras enfermedades o condiciones como el síndrome de Down o síndrome de Melkersson-Rosenthal. También, psoriasis, diabetes mellitus, deficiencia de vitamina B, bruxismo, estrés, ansiedad, reacciones alérgicas a alimentos o medicamento y consumo de alcohol o tabaco.

Tratamientos

La visita al odontólogo cada 6 meses será prioritario para que el doctor pueda llevar un seguimiento de las gritas. De este modo la mantendrá sana, funcional y evitará futuras complicaciones asociadas.

Además del chequeo médico, deberán llevar las siguientes prácticas en casa:

- Higiene bucodental extrema.

- Reducir el consumo de alimentos irritantes.

- Evitar el tabaco y el alcohol.

