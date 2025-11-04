Licenciado en Ciencias del Deporte devela: cómo conseguir que una caminata sea efectiva y no perder el tiempo

Suscríbete a nuestros canales

¿Realizar una caminata cuenta como ejercicio? Quizás te sorprenda la respuesta, pero, sí, caminar cuenta como ejercicio, ya que es una actividad física que aumenta la frecuencia cardíaca, quema calorías y proporciona múltiples beneficios para la salud.

Según refiere la Inteligencia Artificial, para ver resultados es importante caminar a un ritmo y duración adecuada.

¿Cuáles son los beneficios de la caminata?

Los expertos de la Clínica Universidad de Navarra señalan que “caminar es especialmente bueno porque no es caro, es seguro, fácil y, además, se pueden alcanzar los mismos beneficios en la condición física que con la carrera, natación o bicicleta”.

Para que puedas conseguir todos los beneficios se debe practicar 3 o 4 días de la semana, por un periodo de entre 30 y 60 minutos y con una intensidad entre moderada y vigorosa. Es decir, la velocidad debe ser superior a la marcha convencional para poder alcanzar beneficios como, mejorar la flexibilidad en las piernas, quemar las calorías, reducir el estrés, ayudar a dormir mejor, evitar el estreñimiento, prevenir el inicio de la diabetes, reforzar los huesos y evitar la osteoporosis, además de, reducir el dolor de las articulaciones y dolores musculares.

¿Cómo se debe hacer?

“La actividad física no tiene que ser complicada. Algo tan sencillo como un paseo diario a paso ligero puede ayudarte a llevar una vida saludable”, comparten los expertos de la Clínica Mayo.

No obstante, Cuerpomente publicó que, Álvaro Puche, licenciado en Ciencias del Deporte, señaló en una entrevista que no hay que caminar mucho, sino hacerlo con la intensidad necesaria.

El experto comparte que “Para que cuente como ejercicio, la caminata debe estar dentro de un contexto de mejora de la condición física”. Además, recomienda no poner el foco en la distancia o en el tiempo, sino en completar la meta o cada intervalo de alta intensidad a la mayor intensidad posible. “Mi estrategia favorita para sacar el máximo partido a la caminata consiste en hacer intervalos de un minuto de alta intensidad, combinados con intervalos de tiempo que nos permitan sentir que nos hemos recuperado, para luego comenzar con el siguiente minuto a alta intensidad. Y aquí, ir progresando: podemos comenzar con tres intervalos, y semanalmente subir un intervalo más, hasta llegar a las diez o doce”.

