Limpia el sistema digestivo con esta hierba natural rica en antioxidantes: aprende a preparar la infusión

La mala alimentación es una de las causas más frecuentes por la cual se debilita el sistema digestivo, ya que, se inflama rápidamente y de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas, especialmente la acumulación de toxinas.

En ese contexto, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Medline plus, el consumo de productos lácteos en exceso pueden generar diarrea, lo cual de no ser tratado a tiempo debilita el sistema inmunológico.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos médicos para limpiar el sistema digestivo, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Según la información publicada en el portal web Mejor con salud, la infusión de manzanilla contiene propiedades antinflamatorias, antioxidantes y efecto diurético que limpiar el sistema estomacal.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes preparar la infusión de manzanilla?

Ingredientes

5 hojas de manzanilla.

2 tazas de agua.

1 cucharada de limón.

Preparación

Hierve el agua y agrega las hojas de manzanilla, déjala en el fuego durante tres minutos. Retira la infusión del fuego y déjala enfriar durante tres minutos. Agrega el limón, sirve en una taza y consúmela.

¿Cómo debes consumir la infusión?

Lo más recomendable es que la persona consuma una taza de infusión de manzanilla sin azúcar en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema digestivo.

En definitiva, para mantener el sistema digestivo en óptimas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

