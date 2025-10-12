Limpia las arterias con tres ingredientes económicos rico en antioxidantes que siempre tienes en casa: así debes preparar y consumir el jugo

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de alimentos con alto contenido de grasa es una de las causas más comunes por la cual se tapan las arterias, ya que, la placa se acumula el organismo y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede genera la obstrucción completa de las mismas.

De acuerdo a la información divulgada por Mayo clinic, el envejecimiento hace que las arterias se estrechen con el transcurrir de los años y es más factible que se acumule la grasa.

Por lo tanto, en la actualidad existe un amplio abanico de tratamientos farmacéuticos para limpiar las arterias, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo de granada con remolacha y miel.

Según la información ofrecida por el doctor Humberto Suarez, el jugo de granada, remolacha con miel contiene propiedades diuréticas, vitamínicas y antioxidantes que limpian las arterias, al tiempo que optimizan el funcionamiento de todos los sistemas del organismo.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes preparar el jugo?

Ingredientes

1 granada.

1 remolacha sin concha.

1 cucharadita de miel.

2 tazas de agua.

Preparación

Vierte el agua y la granada en la licuadora, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la remolacha y la miel, mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Vierte el jugo en una jarra de vidrio y consérvala en la nevera.

Así debes consumir el jugo

Lo más recomendable es que la persona ingiera un vaso del referido jugo en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si las arterias se obstruyen constantemente lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener las arterias limpias la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse un chequeo médico general durante el año.

Foto cortesía de: freepik

