Los labios agrietados esconden mucho más que la deshidratación: esto es lo que debes saber para actuar de forma urgente

Los labios agrietados no solo se deben a la deshidratación o los cambios de temperatura, incluso pueden relacionarse con lamérselos con frecuencia, al uso de algunos medicamentos o la deficiencia de vitaminas.

Conocer qué lo está provocando además de ayudarte a buscar una solución a lo antiestético que puede resultar, también evitará riesgos innecesarios con la salud.

¿Qué puede causar labios agrietados?

No importa cuánto las personas se esmeren en la rutina y cuidado de la piel, la de los labios es mucho más fina que la del resto del cuerpo y puede secarse mucho más rápido a consecuencia de los cambios climáticos, medicamentos, tratamientos médicos, estrés, o la carencia de células grasas, refiere el blog de Farmatodo. Incluso, enfermedades o algunas afecciones médicas como, alergias, trastornos de tiroides, o algunas enfermedades autoinmunes pueden provocar que los labios se sequen y quiebren.

Presta atención

Si tienes los labios secos todo el tiempo, sin exponerte al sol o cambios bruscos de temperatura ni estás deshidratado, presta atención, pues es posible que esa condición se deba a cambios hormonales, un problema con la tiroides; deficiencia de vitamina B, hierro o zinc, o reacciones alérgicas por algún bálsamo o crema dental que se está utilizando.

Esto, según expertos de la Clínica Cleveland puede afectar a cualquier persona, y a cualquier edad.

Un examen visual de los labios y la piel que los rodea puede ayudar a diagnosticar los labios agrietados; y en base a ello, el médico puede solicitar ciertas pruebas para descartar cualquier afección.

