Los músculos que debes ejercitar para tener mayor estabilidad en todo tu cuerpo: lo puedes hacer en casa con rutinas muy fáciles y te moverás mejor

Suscríbete a nuestros canales

Los pies son la base del cuerpo y desempeñan un papel esencial en nuestra movilidad, equilibrio y postura. Tener pies fuertes es fundamental para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento físico, ya que sostienen el peso corporal y absorben el impacto de cada paso.

Sus músculos, tendones y ligamentos trabajan en conjunto para mantener la estabilidad, facilitar el movimiento y adaptarse a diferentes superficies. Además, unos pies saludables favorecen una correcta alineación de rodillas, caderas y columna, evitando sobrecargas y dolores en otras áreas.

El fortalecimiento de los pies mejora la circulación, la coordinación y la resistencia al esfuerzo. Actividades como caminar descalzo en superficies seguras, realizar ejercicios específicos o usar calzado adecuado contribuyen a mantener su fuerza.

Foto: bbc.com

Pies fuertes, calidad de vida

Una estrategia efectiva para fortalecer los músculos de los pies incluye ejercicios enfocados en la flexibilidad, fuerza y propiocepción.

Para empezar, los estiramientos suaves contribuyen a aliviar la tensión y mantener la movilidad óptima. Uno útil consiste en sentarse con las piernas extendidas y mover los dedos del pie hacia adelante y hacia atrás, manteniendo la planta móvil durante unos minutos diarios. Además, estirar el dedo gordo ayudándolo con la mano hacia diferentes direcciones ayuda a prevenir la rigidez y favorecer la salud del arco plantar.

En cuanto al fortalecimiento, caminar de puntillas lentamente, colocando todo el peso sobre las puntas y avanzando unos pasos, constituye un ejercicio básico y eficaz para activar el arco plantar y los gemelos. También ayudarte de una toalla en el suelo para “arrugarla” con los dedos fortalece los músculos intrínsecos del pie. Levantar objetos pequeños, como canicas o bolígrafos, con los dedos de los pies mejora tanto la fuerza como la coordinación.

No olvides trabajar el equilibrio y la propiocepción, y podráshacerlo al mantenerte de pie sobre una pierna durante hasta un minuto para activa los estabilizadores del tobillo y la pierna, y añadir una toalla bajo el pie aumenta el desafío para esos músculos.

También puedes incorporar el rodamiento con pelota o botella bajo la planta del pie, lo cual alivia la tensión de la fascia plantar y estimula los puntos más rígidos.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube