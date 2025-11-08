Los terribles secretos que esconden estos dolores muy comunes y todos ignoran: desde deficiencia de vitaminas hasta diabetes

Suscríbete a nuestros canales

Los dolores en el cuerpo se pueden presentar en cualquier momento y a cualquier edad, pues contrario a lo que se cree, éstos no son exclusivos de la vejez. De hecho, muchos son tan comunes que en ocasiones no se les da la importancia que requiere y se termina poniendo en riesgo la salud.

En tal sentido, es esencial conocer qué se esconde detrás de cada una de esas molestias que se pueden presentar, y así poder buscar la solución lo más pronto posible.

¿Cuáles son los dolores más comunes en el cuerpo?

Estos son una señal de que algo no funciona bien, ya sea por una lesión, fatiga, infección, deshidratación o una enfermedad subyacente como la artritis o la fibromialgia, refiere la Inteligencia Artificial.

Es decir, el dolor funciona como una alarma de nuestro cuerpo indicando que algo no está bien, y puede manifestarse de diferentes formas como hormigueo, punzadas, picor intenso, o pinchazos.

Los dolores más comunes son óseo, articular, gastrointestinal, torácico, de cabeza, cuello, pelvis, espalda, entre otros, refiere el sitio web Mi Diagnóstico.

Aprende a identificarlos

Identificar el tipo de dolor que estás sintiendo ayudará con el diagnóstico y el tratamiento oportuno, pues existen muchos dolores físicos que tienen su origen en las emociones. Por ejemplo, los dolores de cabeza pueden ser una señal de estrés; o el dolor de cuello, resentimiento y culpa.

Pero, también pueden tener otras causas que vale la pena prestarle atención. Unos dedos entumecidos o un dolor de cadera es una señal de deficiencia de calcio y vitamina B12; el dolor en el hombro, puede ser el resultado de un problema de vesícula biliar; o el dolor de pies, algo más grave como diabetes, especialmente si el nivel de azúcar en la sangre no está bien controlado.

