¿Mal humor e infartos? No es un mito y esta es la alarma que encienden los especialistas a las personas de mal carácter

Enojarse y estar de mal humor de vez en cuando es completamente normal, pero si la persona se encuentra constantemente en este estado, puede llegar a afectar la salud y bienestar.

El mal humor puede no solo generar una sensación poco agradable, sino también provocar enfermedades, aumentar la presión arterial y la glucosa e interrumpir el sueño.

¿Qué provoca enojarse y estar de mal humor?

Cuando se presenta el enojo o el mal humor, “puede haber un aumento de otra sustancia química cerebral, llamada opiode, para compensar la angustia. Esta sustancia química cerebral puede reducir tus sistema inmunitario y hacerte más propenso a enfermarte, según PsychCentral”, refiere la web ambetter Health. Además, puede afectar la salud emocional.

¿Un enojo puede provocar un infarto?

Según la Inteligencia Artificial, el mal humor, especialmente la ira o el enojo intenso, está relacionado con mayor riesgo de infarto porque puede desencadenar una respuesta fisiológica que aumenta la presión arterial y libera hormonas del estrés.

Es decir, los episodios de ira aumentan el riesgo de enfermedades, y esto incluye la posibilidad de sufrir infartos.

“Investigadores en Estados Unidos estudiaron la literatura médica y descubrieron que con frecuencia la ira precede un ataque, por lo que puede servir de detonante.

También identificaron las dos horas siguientes de una explosión de rabia como un período de máximo peligro”, comparte la BBC.

De igual manera, el estudio concluye que las personas que ya tienen factores de riesgo, como antecedentes de enfermedades cardíacas, son particularmente susceptibles.

Por otra parte, “según sus cálculos, si se trata de un episodio de rabia al mes, una de cada 10.000 personas con poco riesgo cardiovascular tendría un infarto o ACV al año. Una estadística que aumenta si se trata de gente con alto riesgo cardiovascular, pues sería cuatro por cada 10.000 individuos”.

