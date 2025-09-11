Mantequilla y aceite vegetal: estudio revela cuál de los dos se debe consumir para alargar la vida

Suscríbete a nuestros canales

La mantequilla y el aceite vegetal son dos tipos de grasas que se usan en la cocina, pero tienen diferencias importantes. La mantequilla es un producto de origen animal, elaborada a partir de la crema de la leche de vaca. Contiene grasa saturada, agua y pequeñas cantidades de proteínas y azúcares lácteos. Su sabor es característico y aporta textura y aroma a los alimentos, especialmente en repostería.

Por otro lado, el aceite vegetal se obtiene de semillas, frutas o plantas, como el girasol, la oliva o la soya. Es líquido a temperatura ambiente y contiene principalmente grasas insaturadas, consideradas más saludables para el corazón.

A diferencia de la mantequilla, no tiene proteínas ni lactosa y su sabor es más neutro. Mientras que la mantequilla se usa para untar o dar sabor, el aceite es ideal para freír, aderezar o mezclar en preparaciones donde no se busca un sabor lácteo fuerte.

Foto: Freepik

¿Cuál de los dos es mejor para la salud?

Un estudio reciente de la Universidad de Harvard revela que sustituir la mantequilla por aceites vegetales puede reducir el riesgo de muerte prematura hasta en un 17%. Esta investigación analizó datos de más de 200 mil personas durante más de 30 años.

La mantequilla contiene grasas saturadas, que pueden elevar el colesterol LDL (malo) y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. Por el contrario, los aceites vegetales como el de oliva, canola y soja son ricos en grasas insaturadas, que ayudan a reducir el colesterol y la inflamación, factores clave para una vida más larga y saludable.

El estudio también sugiere que reemplazar tan solo 10 gramos de mantequilla al día por una cantidad equivalente de aceite vegetal puede disminuir el riesgo de muerte por cáncer y otras enfermedades crónicas.

Además de los beneficios cardiovasculares, el aceite de oliva contiene antioxidantes y ácidos grasos esenciales que protegen contra enfermedades neurodegenerativas y respiratorias.

