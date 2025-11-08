Masaje abdominal: aprende cómo hacerlo para mejorar la digestión mientras esculpes tu cuerpo

Suscríbete a nuestros canales

El masaje abdominal es para muchos hombre y mujeres una técnica en la que colocan todas sus esperanzas para deshacerse de la flacidez o la mal llamada barriga cervecera.

Sin embargo, esta técnica que implica aplicar presión suave o profunda en la zona abdominal no tiene como objetivo principal esculpir la figura, sino que busca mejorar la digestión y hasta promover la relajación, según refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cuáles son los beneficios del masaje abdominal?

Este procedimiento que estimula los músculos abdominales y el peristaltismo mejora la digestión; y alivia síntomas como gases, hinchazón y estreñimiento. Facilita la evacuación al mover los alimentos y residuos, y mejora las características de las heces. Además, puede ayudar a reducir los síntomas del síndrome del intestino irritable.

Por otra parte, alivia el dolor menstrual, reduce el estrés y la ansiedad, mejora la circulación sanguínea y el drenaje linfático, fortalece los músculos abdominales, mejora la postura, promueve la relajación y mejora la conexión entre el cuerpo y la mente.

Automasaje

Cuando se realiza un automasaje se alivia la hinchazón, los calambres y la tensión, y mejora la digestión; esto siempre y cuando se realice de la manera adecuada; por ejemplo, con movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj, siguiendo la dirección del colon (desde la parte inferior derecha hacia arriba, cruzando el ombligo, y bajando por el lado izquierdo).

Para hacerlo se recomienda utilizar aceite o loción para facilitar el deslizamiento de las manos, comienza con movimientos suaves y a medida que te sientas más cómodo, y puedes ir aumentando la presión. Finalmente, y no menos importante, trata siempre de realizar el masaje con el estómago vacío, y evítalo si tienes hernias, estás embarazada o presentas alguna inflamación y desconoces la causa.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube