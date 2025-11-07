Mejora la calidad del sueño: ingiere esta infusión natural rica en propiedades relajantes

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de cafeína en las noches es una de las causas más frecuentes por la cual aparece el insomnio, ya que, la referida sustancia acelera el sistema nervioso, por ende, la persona al momento de dormir no logra un descanso reparador.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo, el estrés es otro de los factores más perjudiciales para el sistema nervioso y cerebral, a tal punto que genera insomnio prolongado de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el insomnio y mejorar la calidad del sueño, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de toronjil posee propiedades relajantes, analgésicas y antinflamatorias que calma el sistema nervioso, según Tua Saúde.

¿Cómo debes ingerir la infusión de toronjil?

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de té de toronjil sin azúcar 30 minutos antes de irse a dormir, con la finalidad de que el organismo absorba las propiedades de la planta y actué directamente en el sistema nervioso.

Cabe destacar, que si el insomnio es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar el insomnio y tener un descanso reparador la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

