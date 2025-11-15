¿Mito o realidad? Esto es lo que sí puede hacer el agua de ajo por tu tensión arterial: hablan los expertos

Suscríbete a nuestros canales

El exceso de sodio en el cuerpo es una de las causas más comunes por la cual se eleva el nivel de presión arterial, ya que, el organismo se inflama y la circulación sanguínea no fluye correctamente, por ende, se altera el cuerpo en general.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, la obesidad, la inactividad física y el exceso de glucosa en la sangre también hace que la presión arterial eleve su nivel, debido a que la persona tiende a retener líquidos.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia variedad de tratamientos para regular el nivel de presión arterial, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de ajo, contiene propiedades antioxidantes, flavonoides y fitoquímicos que regulan el nivel de presión arterial, según News-medical.

¿Cómo debes ingerir la infusión de ajo?

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de té de ajo sin azúcar en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si el descontrol de la presión arterial es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar los picos de presión arterial la persona debe establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube