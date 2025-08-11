Ni el ajedrez ni el dominó: este es el mejor pasatiempo de todos para tu salud mental luego de los 60 años

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de envejecimiento es una de las causas más frecuentes por las cuales el sistema cerebral se debilita, ya que, con el transcurrir de los años se afianza más el desequilibrio en los neurotransmisores y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, el estrés oxidativo también genera daños severos en el sistema cerebral y en el organismo en general.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para fortalecer la memoria, pero también existen métodos caseros que cumplen la misma función.

Según la información publicada en el portal web Ok diario, el mejor pasatiempo para agilizar la mente a partir de los 60 años es la creación de contenido al estilo blog, puesto que, la persona puede contar sus vivencias detalladamente y eso hace que la mente se mantenga activa mientras la memoria procesa todos los recuerdos.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuántas horas al día debes dedicar a crear el blog?

Lo más recomendable es que la persona se dedique mínimo dos horas a la creación de contenido para el blog, el cual puede ser grabado o escrito, todo dependerá de como la persona se sienta más cómoda.

En definitiva, para mantener la mente activa en todo momento la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube